Jongen (17), die eigendommen wilde beschermen, opgepakt voor fatale schietpartij Kenosha

Rittenhouse werd opgepakt in een kleine plaats slechts 20 kilometer van Kenosha, Antioch. Hij was volgens op video verspreide verklaringen naar Kenosha gegaan omdat hij zich verplicht voelde eigendommen en levens te helpen beschermen. Hij wordt door justitie verantwoordelijk gehouden voor de twee doden en de gewonden die de voorafgaande nacht zijn gevallen.

Burgermilities

De dood van Blake leidde zondag in de stad tot protesten en plunderingen op grote schaal waarbij naar verloop van tijd ook spontaan gevormde burgermilities gewapend de straat op gingen om mensen en eigendommen te beschermen.

Bekijk de beelden van een schietpartij op straat, waarvan de omstandigheden nog onbekend zijn. Video kan als schokkend worden ervaren.

Jacob Blake, een zwarte man, had kennelijk een ruzie willen sussen tussen twee vrouwen en kreeg het teruglopend naar zijn auto aan de stok met agenten van wie een hem meermaals in de rug schoot. Hij is zeer ernstig gewond en dreigt grotendeels verlamd te raken. Het is nog steeds een raadsel waarom de agent het vuur op Blake opende. Diens drie kleine kinderen waren achterin de auto getuige.

President Trump heeft aangekondigd onmiddellijk federale ordehandhavers naar Kenosha in Wisconsin te sturen "om orde en recht" te herstellen. Trump wil naar eigen zeggen doortastend een einde maken aan de plunderingen en de anarchie. De Democratische gouverneur van de staat, Tony Evers, heeft er volgens Trump mee ingestemd.

Chaos in Kenosha na een grote brand. Het is onrustig in de stad. Ⓒ Hollandse Hoogte / Zuma Press

Het ministerie van Justitie zei dat het 200 agenten van de federale politiediensten FBI, ATF, en U.S. Marshals Service naar Kenosha heeft gestuurd. Het Witte Huis meldde kort daarna dat het de staat Wisconsin zou hebben bijgestaan in de inzet van bijna 1000 soldaten van de Nationale garde.

De rellen na het neerschieten van Jacob Blake volgen na maanden van felle protesten en spanningen naar aanleiding van de dood van een zwarte man in mei in Minneapolis door een blanke agent. De dood van George Floyd ontketende een golf van massale protesten tegen politiegeweld en hevige rellen en plunderingen. De Amerikaanse politie is zwaar onder druk komen te staan door alle kritiek en protestacties, onder meer gericht op korten op de begroting van politiediensten en zelfs de opheffing van de politie. In veel steden is het vuurwapengeweld sinds mei enorm toegenomen.

De burgemeester van de Amerikaanse stad Minneapolis, Jacob Frey, heeft de hulp van de nationale garde ingeroepen om de orde te herstellen. Hij deed dit nadat een schietincident waarbij de politie was betrokken had geleid tot rellen en plunderingen. Lokale media melden dat Frey ook een avondklok instelde.