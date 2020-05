Frankrijk: dodental nadert de 28.500

Volgens een verklaring van het ministerie van Volksgezondheid zijn sinds het begin van de epidemie 28.457 mensen overleden aan het coronavirus in Frankrijk.

Het ministerie, dat sinds donderdag geen cijfers meer had bekendgemaakt, zei dat vrijdag 74 mensen zijn overleden aan Covid-19, zaterdag 43 en zondag 35. Volgens de laatste gegevens zijn maandag 90 mensen overleden, voegde het toe.

Geen cijfers verpleeghuizen

Hoewel ze laag zijn, omvatten al deze cijfers alleen sterfgevallen in ziekenhuizen en nog geen van verpleeghuizen. Het telproces in Frankrijk was opgehouden vanwege een lang vakantieweekend.

Franse functionarissen zeiden dat er nog geen teken is dat de versoepeling van de landelijke lockdown op 11 mei tot een toename van het aantal gevallen heeft geleid.