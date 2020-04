Politie India betrapt ’nepdode’ die lockdown wil omzeilen

De mannen legden uiteindelijk zo’n 160 kilometer af in een ambulance. Ze hadden zelfs een valse overlijdensverklaring bemachtigd om zich langs controleposten te bluffen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Zuma Press

NEW DELHI - Een man uit Kashmir heeft gedaan alsof hij dood was om de reisbeperkingen in zijn land te omzeilen. De 70-jarige Indiër slaagde volgens de politie bijna in zijn opzet: hij kon meerdere controleposten passeren voordat hij door de mand viel.