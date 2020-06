EU blijft verdeeld over toelating reizigers uit landen buiten EU, vergadering afgebroken

Nederland wil het liever „rustig aan” doen, nu de situatie onder controle lijkt te komen. Ⓒ Harold Versteeg

BRUSSEL - De 27 EU-lidstaten blijven verdeeld over een gecoördineerde heropening van hun grenzen voor reizigers uit landen van buiten de EU per 1 juli. De 27 ambassadeurs hebben onderhandelingen hierover vrijdag in Brussel opnieuw afgebroken. Er ligt een lijst van een volgens EU-bronnen kleine 20 voorgestelde ’veilige’ landen op tafel maar veel ambassadeurs zeggen voor een definitief ja eerst nog met hun regering te moeten overleggen. Ze krijgen daarvoor tot zaterdag 18.00 uur de tijd.