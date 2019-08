Hans Wiegel getroffen door herseninfarct

Hans Wiegel. Ⓒ ANNE VAN DER WOUDE

Den Haag - Oud-politicus Hans Wiegel (78) is afgelopen donderdagavond getroffen door een licht herseninfarct. Wiegel, erelid van de VVD, oud-minister en voormalig lid van de Tweede en Eerste Kamer, was thuis in Friesland toen het onheil hem trof en kwam ten val.