Moeder druk met airco en overrijdt dochtertje (3)

De destijds zwangere Amanda zegt dat ze haar drie andere kinderen in de auto gezet had en de airco aan wilde zetten, omdat het erg warm was. De vrouw claimt nu dat ze de verhuurmaatschappij van de auto gaat aanklagen, omdat de Ford volgens haar op de handrem stond toen hij opeens toch achteruit rolde.

„Toen ik van mijn de bestuurdersstoel naar de deur liep waardoor Charlotte naar binnen moest, begon de auto opeens te rollen”, zo vertelt ze aan Daily Mail. „Wat er daarna gebeurde, herinner ik me niet zo goed. Maar er is me verteld dat ik Charlotte vasthield en schreeuwde om help.” Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

Amanda leeft nu in een motel, omdat ze naar eigen zeggen het niet aankan om het lege bed van haar dochtertje te zien. Maar haar geld raakt op en nu is ze een crowdfundingsactie begonnen. „Mijn kinderen zijn mijn wereld. Charlotte was een slim, blij kind.”

Amanda is op 20 december uitgerekend van haar zoontje, pijnlijk genoeg is dat de verjaardag van Charlotte. Waarschijnlijk wordt ze eerder ingeleid, omdat de ongeboren baby ook niet ongeschonden uit de strijd is gekomen. „Mijn buik heeft een klap gekregen toen ik Charlotte probeerde te redden en de baby heeft ook geleden, hij is minder beweeglijk. Het ziekenhuis houdt hem nauwlettend in de gaten.”

Adam, de vader van het meisje, heeft laten weten een gebroken man te zijn sinds het ongeluk. „Ik ben kapot, mijn kleine meisje is er niet meer... Ik weet niet wat ik moet voelen.”

De politie heeft de zaak in onderzoek en spreekt vooralsnog van een tragisch ongeluk.