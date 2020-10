Hond Mazzel zoek: ’Dringend medicijnen nodig’

De baasjes van Mazzel doen via sociale media een uiterste poging om de hond terug te vinden. Sinds zondag is het beestje zoek. Als hij niet op tijd zijn medicijnen heeft, betekent dat einde verhaal.

Mazzel, die de ziekte van Addison onder de leden heeft, ging ervandoor na een confrontatie met andere viervoeters. „Die honden wilden ruziemaken en Mazzel is heel schrikachtig”, aldus Caresse Lagerweij. „Hij kan eigenlijk maar drie à vier dagen zonder zijn tabletten, dus het is nu echt kritiek”, vertelt het baasje tegen Hart van Nederland. „We zijn al op heel veel plekken geweest, we hebben geflyerd, spreken mensen aan. Maar allemaal nog zonder resultaat.”

Speurhonden op zoek

Ook vrijwilligersclub Dogsearch Nederland kijkt uit naar Mazzel. „Ze hebben al met vier verschillende speurhonden gezocht. Die laten ze dan het kussen ruiken waar Mazzel altijd op ligt en vervolgens gaan ze zoeken.”

„Misschien ligt hij ergens in een hoekje, of heeft iemand hem meegenomen. We weten het niet. Maar ik ben nu op zo’n punt dat ik gewoon wil weten waar ’ie is, of hij nou nog leeft of niet”, aldus Lagerweij. Ze vond de hond, naar schatting zeven jaar oud, ooit vastgebonden aan een lantaarnpaal in Turkije en nam hem mee naar Nederland. De eerlijke vinder kan op een beloning van vijfhonderd euro rekenen.

Tips? Gebruik onze WhatsApp-tiplijn: 0613650952