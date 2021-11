Jassen gestolen uit uitvaartcentrum Veendam: ’Respectloos’

René van Amsterdam woont aan de Langeleegte in Veendam. Hij kwam met zijn buurman en diens zoon afscheid nemen van hun vrouw en moeder, zijn buurvrouw. „We zijn een uurtje binnen geweest. Hebben nog een kop koffie gedronken en toen we weg wilden waren de jassen weg”, zegt Van Amsterdam. „Eerst denk je nog aan een geintje. Maar de jassen waren echt weg, gestolen.”

Ook TomTom uit auto geroofd

Zijn buurjongen was helemaal in de war. „Hij heeft een lichamelijke en geestelijke beperking. Hij snapte er helemaal niets van.” Van Amsterdam kan het niet bevatten. „Dan neem je afscheid van je moeder en je vrouw en dan wordt je dit aangedaan.”

In een van de jassen zaten autosleutels. „De dief of de dieven zijn in de auto geweest en hebben onder meer een TomTom en andere spulletjes geroofd.”

Dader(s) op de loer

Medewerkers van het uitvaartcentrum zijn aangeslagen. „Dit is in en in triest. Respectloos”, zegt een van hen. „Dit is ons nog niet eerder overkomen.”

„Het is moeilijk hiertegen maatregelen te nemen. De rouwkamers zijn 24 uur per dag toegankelijk. Mensen kunnen hier de hele dag terecht om afscheid te nemen van hun dierbaren. Ze krijgen een sleutel om op een voor hun geschikt moment langs te komen. We hebben verder geen zicht op wie er binnenkomt. We hebben wel het vermoeden dat de dader of de daders op de loer hebben gelegen en hebben afgewacht tot er iemand naar binnen ging.”

Van Amsterdam: „Er was wel iemand aan de zijkant van het gebouw. Toen we aankwamen lopen, rende die snel weg.”