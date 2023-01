Olifantje geboren in dierentuin Emmen

Verzorgers zagen direct dat het een mannetje is, waarop zij hem de naam Nagarr hebben gegeven: ‘kleine draak’ in het Birmaans. Het is voor het eerst dat de 15 jaar oude moeder Swe Zin een kalf heeft gekregen. Op beveiligingsbeelden is te zien dat zij liggend is bevallen. Dat is door de dierverzorgers in Emmen nog niet eerder waargenomen bij een olifantenbevalling.

Vader is olifantenstier Timber

Vader van de pasgeboren Nagarr is olifantenstier Timber. Die kwam in 2020 speciaal voor een succesvolle dekking van Swe Zin vanuit Diergaarde Blijdorp Rotterdam naar Emmen, omdat de vorige fokstier geen enkele interesse in haar toonde.

,,De dracht was voor de gezondheid van dit vrouwtje belangrijk. De meeste olifantenvrouwtjes worden namelijk voor het eerst moeder voor hun twintigste levensjaar. Ze krijgen per keer meestal één jong”, zegt woordvoerder Hanneke Wijshake.

Bevalling in familiegroep

Bij olifanten vindt de bevalling plaats in de familiegroep. Bij de bevalling spelen de tantes een grote rol. Zij beschermen de kwetsbare moeder.

Wijshake: ,,Nagarr wijkt niet van moeders zijde en ook tante Ma Yay Yee houdt hem goed in de gaten. Ook de rest van de familiegroep is steeds in de buurt. Ook als het kalfje in de benen moet komen, helpen de andere olifanten mee. Op dit moment staat de kudde met de jongste aanwinst binnen in de grote tropische kas van het park, zodat het jong tot rust kan komen en goed kan drinken.”

Een olifant heeft gemiddeld een dracht van 22 maanden. In februari 2021 werd er voor het laatst een kalf in Wildlands geboren: het stiertje Ka Yan.

Twaalf olifanten in Emmen

In totaal telt de kudde van Wildlands nu twaalf olifanten; drie volwassen vrouwen, één volwassen bul, zeven jonge stieren en dit pasgeboren kalf. Zij leven doorgaans in twee groepen; de familiekudde met de dames en jongere stieren én een mannengroep.

Om de populatie Aziatische olifanten in dierentuinen genetisch gezond te houden, bestaat er een fokprogramma, een EEP. Dit is een soort huwelijksbureau die de genetische variatie van de olifanten zo groot mogelijk houdt. Er worden vanuit het stamboek fokparen gevormd die niet aan elkaar verwant zijn. Voor de Aziatische olifanten coördineert Diergaarde Blijdorp het internationale fokprogramma.