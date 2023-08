Thc snoepjes oorzaak onwelwording kinderen Den Haag

De stof zou zijn verwerkt in ’snoepjes’ die in een van de twee woningen lag waar de kinderen uit twee gezinnen vandaan kwamen.

Onwel

De kinderen werden zaterdagavond onwel en werden overgebracht naar twee ziekenhuizen. De brandweer verrichtte direct een CO-meting in de woning, maar al snel bleek dat koolmonoxide niet de oorzaak was van de onwelwording.

Bekijk ook: Bijna alle onwel geworden kinderen Den Haag weer uit ziekenhuis

Tijdens het onderzoek vertelden de zes, in de leeftijd tussen 4 en 15 jaar, dat zij de snoepjes in een van de woningen hadden gegeten. Kort erna werden ze duizelig en kregen flinke hoofdpijn. Uit onderzoek naar deze snoepjes bleken deze de stof thc te bevatten. Er zijn geen aanwijzingen dat de snoepjes zijn verstrekt aan de kinderen. Bovendien, zo laat de politie weten, is het bezit van dergelijke producten is niet strafbaar. „Het onderzoek wordt met deze bevindingen dan ook afgesloten.”

Alle kinderen zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en maken het goed.

Drugs op straat

In de buurt werd na het incident nogal afgegeven over de veiligheid op straat. Maandag was het er dan ook uitgestorven op de verschillende speelplekken. De vrees was dat de kinderen drugs op straat hadden gevonden. Dat bleek nu dus onterecht.