Vrouw (28) aangehouden voor doodsteken man (31)

Het slachtoffer werd nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar de hulp mocht niet baten. Ⓒ Maricmedia

EINDHOVEN - Een 28-jarige vrouw is zaterdagavond aangehouden vanwege een dodelijke steekpartij aan de Tellegenstraat in Eindhoven. Een 31-jarige man kwam om het leven bij het incident in een flatgebouw.