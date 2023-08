Regering Denemarken werkt aan verbod op koranverbrandingen

De controles bij de Deense grenzen waren eerder deze maand tijdelijk aangescherpt, uit zorgen over de veiligheid na een reeks koranverbrandingen. De protestacties met korans hebben geleid tot woede in landen waar veel moslims wonen en gespannen relaties met die landen.

Sommige Deense oppositiepartijen stellen dat een verbod in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Volgens Hummelgaard zijn er „beschaafdere manieren om meningen te uiten dan dingen verbranden.” Wanneer het parlement in Kopenhagen over het wetsvoorstel zat stemmen, is nog niet bekend.

Net als in Denemarken hebben in de afgelopen maanden ook koranverbrandingen plaatsgevonden in Zweden, dat het dreigingsniveau heeft verhoogd naar het op een na hoogste niveau. Dat buurland wil ook ingrijpen en onderzoekt momenteel manieren om de verbrandingen tegen te houden.

Bekijk ook: Opnieuw koranverbranding in Zweden