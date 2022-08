Groot protest bij toekomstige azc in Albergen: ’Kijk naar de impact’

Dinsdag werd bekend dat het kabinet de gemeente wil dwingen in het hotel asielzoekers op te vangen, maar daar is veel verzet tegen. Zo ontstond dinsdagavond bij het pand al een spontane oploop. „Zo ga je niet met mensen om”, zei burgemeester Wilmien Haverkamp woensdag over het voornemen om de opvang „van hogerhand” op te leggen.

Ongeveer een paar honderd man zijn afgekomen op demonstratie, ze staan in verschillende groepen bij elkaar. Ze drinken een biertje, er speelt muziek. Het zijn met name jongeren die hun afkeer willen laten blijken over het voornemen van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) om de gemeente Tubbergen de opvang op te leggen. Aan weerszijde van het hotel staan veel geparkeerde fietsen en auto’s.

Ook was er een omgekeerde Nederlandse vlag te zien, een veelgebruikt symbool bij boerenprotesten tegen stikstofmaatregelen. En er stonden wat tractoren met daarop uitingen van sympathie richting de agrarische sector.

Volgens Van der Burg is de dwangmaatregel nodig aangezien er meer plaats voor vluchtelingen nodig is in Nederland omdat het opvangcentrum in Ter Apel al een hele tijd volledig volloopt. Hij is ondanks het verzet in Albergen niet van plan zijn besluit terug te draaien. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen er in Albergen in potentie driehonderd asielzoekers worden opgevangen.

Verhoudingen

Met name dat aantal is de demonstranten een doorn in het oog, zegt een van de aanwezigen, omdat dit zo’n 10 procent zou zijn van het aantal inwoners van het dorp Albergen. „Ze moeten kijken naar de verhoudingen, wat voor impact dat heeft op de plaats waar je asielzoekers neerzet”, vindt hij. De man schat in dat vrijwel alle demonstranten uit Albergen komen en dat raddraaiers niet getolereerd worden. Indien die zich toch aandienen dan is een belletje naar de politie om poolshoogte te komen nemen snel gedaan, zegt hij.