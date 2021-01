Abdelkader Benali spreekt na omstreden uitspraken niet op 4 mei

Benali vindt dat de discussie over zijn uitlatingen mensen niet mag hinderen tijdens de herdenking. „Er mag op dat podium geen seconde twijfel zijn. Het is beter dat een ander de lezing houdt”, meent hij. Benali sprak de laatste dagen met vertegenwoordigers van Joodse organisaties. „Helaas moesten ze concluderen dat er niet voldoende draagvlak is voor mijn lezing. Ik respecteer dat”, zegt hij. De voordracht die Benali wilde houden verschijnt wel in boekvorm.

Boze reacties

Bij Joodse organisaties en bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei stroomden boze en onthutste reacties binnen, nadat bekend werd dat Benali was gevraagd voor de herdenkingslezing. Het comité zegt donderdag dat Benali is uitgenodigd omdat hij zich altijd zeer begaan heeft getoond met oorlogsslachtoffers. „Tijdens diverse andere herdenkingen en gelegenheden voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog werd hij juist geroemd om zijn inlevingsvermogen”, aldus het comité. Het Nationaal Comité begrijpt en respecteert de keuze van de schrijver en betreurt de onrust die is ontstaan.

Column

De gewraakte uitspraken van de schrijver kwamen in de openbaarheid door een column van journalist Harald Doornbos in HP/De Tijd. Doornbos twittert donderdag dat hij oprecht spijt heeft dat hij het stukje ooit heeft gepubliceerd en dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan Benali. „Benali’s opmerkingen waren dom, maar als de mogelijkheid tot vergeving of excuses niet meer bestaat, kunnen schrijvers, politici, journalisten, kunstenaars en anderen nooit meer iets in een opwelling zeggen of schrijven op straffe van levenslange verbanning”, aldus de columnist.

Het is nog niet bekend wie nu de voordracht gaat verzorgen. Vorig jaar sprak schrijver Arnon Grunberg.

