Richard de Mos ’eindelijk’ voor de rechter: ik kijk uit naar vrijspraak en excuses

Onze verslaggever Lieke Jongbloed is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Even hiervoor had de officier een flinke tijd nodig om de verdenkingen van onder andere het aannemen van steekpenningen tegen de oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui op te sommen. Ernaast zijn in deze zaak nog zes andere verdachten; een oud-raadslid, twee horecaondernemers en drie vastgoedondernemers.

Mr. Peter Plasman, de advocaat van De Mos en Guernaoui liet meteen weten dat hij volstrekt niet te spreken is over de duur van het onderzoek. De regiezitting vrijdag vond plaats precies drie jaar en 13 dagen na de inval bij beide wethouders thuis en hun kantoor in het Haagse gemeentehuis. „De officier spreekt over een complexe zaak, maar stelde wel vrij snel dat mijn cliënten verdacht worden van het vormen van een criminele organisatie. Dat heeft de zaak meteen onnodig gekleurd.” Volgens Plasman is bovendien al duidelijk dat er geen enkel bewijs is. „Er wordt gesproken over sterke aanwijzingen door het Openbaar Ministerie. Dat is geen bewijs. Vrijspraak dient te volgen.”

Haagse humor

Ook Richard de Mos zelf kwam bij de regiezitting aan het woord. Met twee tassen vol met zijn boek Mijn Verhaal liep hij de zaal binnen. „Ondanks dat ik door deze zaak alles verloren ben, hou ik vast aan Haagse humor. Dit heeft mij op de been gehouden in bange dagen van verdriet, woede en onbegrip. Het bood mij troost bij het verliezen van mijn baan.” De Mos vervolgt: „Ik sta nu te boek als leider van twee criminele organisaties en mensenhandelaar. Maar is het niet zo dat je onschuldig ben tot het tegendeel is bewezen? Want zonder een splinter aan bewijs is mijn partij Hart voor Den Haag, die in maart wederom als grootste uit de bus kwam, opnieuw met succes buiten het stadsbestuur gehouden.”

Ook Rachid Gueranoui die na 26 jaar van D66 overstapte naar Groep de Mos reageerde emotioneel in zijn reactie. „Ik had nooit gedacht blij te zijn om voor de rechter te staan. Maar ik kan mij nu eindelijk verdedigen tegen alle beschuldigingen.” Guernaoui voegde eraan toe: „Het duurt maanden voordat je überhaupt weet waarom ze je verdenken. Vergunningen. Alsof je tegen een tennisser zegt: je staat buitenspel. Ik ga niet over vergunningen!”

De Mos en Guernaoui zouden onder andere in ruil voor het aannemen van donaties in de vorm van giften, een etentje en een boottochtje, bevriende ondernemers hebben bevooroordeeld. De officier van justitie: „Er was sprake van een exclusief netwerk dat als belang had om de partij groot te maken om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid.”

De regiezitting gaat maandag verder waarin onder andere oud-raadslid Nino Duvituliani en de eigenaar Atilla Akyol van zalencentrum Opera zullen verschijnen vanwege de omstreden nachtvergunning van de horecaonderneming. Dit bracht de hele zaak aan het rollen.

„In het onderzoek hebben we ontelbaar veel whatsappberichten en e-mails meegenomen. Ook zijn er 80 getuigen gehoord, deels in coronatijd”, aldus de verklaring van de officier over de afgelopen drie jaar.

Pas in januari begint de inhoudelijke behandeling die minstens 12 dagen in beslag zal nemen. De Mos hierover: „Ik heb alles transparant gedaan. Met bloed, zweet en tranen heb ik donaties opgehaald om ombudspolitiek in mijn stad te bedrijven. Ik kijk uit naar de behandeling, de vrijspraak en de excuses die hierna zullen volgen.”