Strafzaak tegen De Mos begint: ’Ik ben strijdbaar’

Onze verslaggever Lieke Jongbloed is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de voormalig wethouder en zijn collega Rachid Guernaoui ervan dat ze onder andere tussen mei 2017 en oktober 2019 steekpenningen zouden hebben aangenomen. In ruil daarvoor zouden ze ondernemers een voorkeursbehandeling hebben gegeven en geheime informatie hebben verstrekt. Ook zou er sprake zijn geweest van stemfraude. Bovendien worden ze verdacht van het deelnemen aan een criminele organisatie. De Mos wordt ook verweten een illegale klusjesman in dienst te hebben gehad.

Op 1 oktober 2019 viel de Rijksrecherche de woningen en werkkamers binnen van beide Haagse wethouders op verdenking van corruptie. Dit nadat er al maanden in het uiterst geheim een onderzoek liep naar de politieke partij. Drie jaar later is het onderzoek gesloten en worden de verdachten in Rotterdam voor de rechter gebracht omdat het om Haagse politici, waardoor enige vermenging wordt voorkomen.

Steekpenningen

Ook een oud-raadslid, twee horecaondernemers en drie vastgoedondernemers worden vervolgd. In totaal zou de politieke partij in totaal 113.000 euro aan verdachte donaties hebben ontvangen. Op vrijdag moet naast De Mos en Guernaoui ook een van de vastgoedondernemers, Dennis Buis voorkomen. Hij zou de partijkas met 52.500 euro hebben gespekt, zo blijkt uit de dagvaarding. In ruil voor de donaties zou hij volgens het OM zijn bevooroordeeld, net als twee andere vastgoedondernemers. Een van hen, Michel Zaadhof, was zelfs tijdelijk voorzitter van de partij. Evenals als compagnon en oud-jurylid van Idols Edwin Jansen wordt hij verdacht van steekpenningen.

In een eerdere verklaring vanuit hun bedrijf stellen beiden dat ze absoluut geen strafbare feiten hebben gepleegd. „Toen De Mos een nieuwe politieke beweging startte, waren zij gecharmeerd van zijn enthousiaste wijze van politiek bedrijven. Hun steunbetuiging hebben zij laten blijken door, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een tweetal donaties te doen aan Groep de Mos. De steun zag toe op het inzetten van hun netwerk bij het maken van een campagnefilmpje en bij het geven van een financiële bijdrage voor een website”, aldus de uitleg over de donaties, die nog steeds op de website van NU Projectontwikkeling staat. De overige verdachten, oud-raadslid Nino Davituliani en de gebroeders Akyol zouden betrokken zijn bij de omstreden nachtvergunning voor het Haagse partycentrum Opera, die de hele zaak aan het rollen bracht.

"Ik ben blij dat het gaat beginnen"

Ombudspoliticus Richard de Mos zelf ziet de komende zittingen vol vertrouwen tegemoet. „Ik ben zelfs blij dat dit na drie jaar eindelijk gaat gebeuren zodat ik mijn onschuld kan tonen. Ik word al drie jaar in een kwaad daglicht gezet en ik heb er veel door verloren zoals mijn wethouderschap. Ik ben strijdbaar en ga met opgeheven hoofd deze zittingen tegemoet”, zegt De Mos, die ook aangeeft het verschrikkelijk te vinden dat zoveel mensen er nu bij betrokken worden. „Mensen de vertrouwen hadden in onze partij. Overigens is de nachtvergunning, zoals ik ook in mijn boek heb beschreven, open en transparant gegaan. Ik heb niet ergens in een kelder een geheime vergunningendrukmachine.”