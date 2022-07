Ook Portugal geteisterd door bosbranden: al meer dan 2000 hectare verbrand

De autoriteiten hebben maandagmiddag gemeld dat de branden in het midden van het land onder controle zijn gebracht, maar de toestand blijft wel ernstig.

Het land wordt vrijwel jaarlijks geplaagd door bosbranden, maar dit jaar was er tot enkele dagen terug geen brand van betekenis gemeld. De huidige hittegolf die in het weekend begon bracht daar verandering in. Het blijft waarschijnlijk tot op zijn minst donderdag erg heet en de temperaturen kunnen tot boven de 40 graden stijgen.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ ANP / EPA

Ⓒ ANP / EPA

Vlak over de noordoostgrens was er in een bergachtige streek in Spanje, de Sierra de la Culebra, afgelopen maand een grote bosbrand die 25.000 hectare in de as legde. Er zijn in Spanje dit jaar op verscheidene plaatsen al bosbranden geweest, die in totaal bijna 82.000 hectare bos hebben verwoest. Dat is al meer dan in het hele afgelopen jaar.

Ook in Italië en Frankrijk zijn bosbranden en de gemeente Nice in het zuidoosten van Frankrijk heeft vuurwerk verboden op de nationale feestdag, 14 juli. De stad vreest dat vuurwerk in deze droogte branden veroorzaakt. In Griekenland heeft het afgelopen weekend flink geregend. Er zijn geen bedreigende bosbranden meer, maar vanaf 18 juli wordt er weer hitte verwacht.