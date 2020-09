’Ziekenhuizen vragen coronabonus voor álle medewerkers’

Dat meldt NRC op basis van een rondgang langs tien ziekenhuizen in het hele land.

De ziekenhuizen volgen hierin het advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Beide brancheverenigingen adviseren hun leden de bonus aan te vragen voor iedereen die minder dan twee keer modaal (73.000 euro bruto) verdient. De taak om te kiezen wie de bonus precies wel en niet krijgen, wordt hiermee teruggekaatst naar het ministerie van Volksgezondheid.

Medio september publiceerde het ministerie een uitleg over de regeling. Daaruit bleek dat de bonus nadrukkelijk niet bedoeld is voor alle ziekenhuismedewerkers. Er worden zo’n tweehonderd ziekenhuisfuncties opgesomd die (meestal) niet in aanmerking komen voor de bonus, en vijftig functies die er wel voor in aanmerking komen.