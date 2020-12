Zo ontsnappen onze truckers aan de ’hel van Calais’

De overtocht vanuit Calais naar het Verenigd Koninkrijk begint voor truckers steeds vaker met urenlange vertraging door files bij de douane. Ⓒ Hollandse Hoogte / Abaca Press

IJmuiden - Terwijl er op het hoogste niveau druk wordt vergaderd over de naderende Brexit – deal of geen deal? – zien vrachtwagenchauffeurs de bui al hangen. Hun overtocht vanuit het Europese vasteland naar het Verenigd Koninkrijk dreigt straks een tijdrovende onderneming te worden. En tijd is, ook voor truckers, geld...