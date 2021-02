GGD: geen sprake van verspilling vaccin

Vaccinvloeistof kan verloren gaan als een flesje bijvoorbeeld niet goed bewaard is in een vriezer, zegt de woordvoerster. Er kan ook iets mis gaan met het aanprikken van een flesje of met het vullen van een injectiespuit. Met de flesjes met coronavaccin wordt juist opvallend secuur gewerkt, merkt GGD GHOR op. „Het is pertinent onjuist dat de GGD’s veel vaccin verspillen, zoals sommige ziekenhuizen en apothekers beweren.”

Op de priklocaties wordt aan het eind van de dag in de gaten gehouden hoeveel afspraken er nog staan en of het dan nodig is om nog een nieuwe flacon te openen. Eén flacon is goed voor zes vaccinaties. Als er vaccin in een flesje overblijft, worden daarmee eigen vaccineerders ingeënt. „Het uitgangspunt is dat het aantal prikken precies uit moet komen met het aantal aangebroken flacons, maar het is zonde om vaccin weg te gooien. In dat geval hebben eigen prikkers geluk, zo is met alle GGD’s afgesproken.”