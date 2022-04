Staatssecretaris Uslu: ’MeToo-affaire bij D66 is pijnlijk’

„We schieten allemaal behoorlijk in de kramp”, na een onthulling van grensoverschrijdend gedrag, meent Uslu, zelf ook lid van D66. Als staatssecretaris trad ze naar voren en ging ze het gesprek aan met John de Mol na de MeToo-affaire bij The Voice. „Het is goed om openheid te creëren en in te grijpen en te laten zien: dit gebeurt. Dit gebeurt overal. En ik had niet de illusie dat dit niet zou gebeuren bij politieke partijen.”

Dat het bij haar eigen partij voorkomt vindt ze extra pijnlijk. „Ik heb erover nagedacht, van is het nou meer of minder pijnlijk dat het bij D66 voorkomt? En ja ik ben lid van deze partij en vertegenwoordiger ook de partij dus: ja. Het is nu D66, het was eerder PvdA en Ajax en The Voice, maar hier moeten we dus van leren en kijken van hoe moeten we het anders doen. Want dát het gebeurt is een feit.”

Geen reflectiemoment

D66-partijleider Sigrid Kaag wil vrijdagochtend niet meer reflecteren op de persconferentie die zij gisteren gaf, en waarin ze hevig onder vuur werd genomen door aanwezige pers. „Ik heb nog tot twee uur ’s nachts aan de Voorjaarsnota gewerkt en ik heb niets toe te voegen aan wat ik gisteren heb gezegd. Ik ga er geen verdere opmerkingen over maken.”

Wel laat ze weten dat bureau BING, dat de affaire eerder onderzocht, opnieuw contact gaat opnemen met de melders van destijds.