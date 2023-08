Presidentskandidaat Ecuador vermoord, zestig dagen noodtoestand

President Guillermo Lasso van Ecuador heeft voor zestig dagen de noodtoestand afgekondigd na de moord. „De strijdkrachten zijn vanaf dit moment in heel het land gemobiliseerd om de veiligheid van burgers, de rust van het land en de vrije en democratische verkiezingen van 20 augustus te garanderen”, aldus Lasso.

Video: moment presidentskandidaat Ecuador wordt beschoten. Tekst gaat verder onder de video.

De aanval gebeurde in een school in hoofdstad Quito, waar de kandidaat volgens de nieuwswebsite Expresso een bijeenkomst hield voor de politieke organisatie die hem steunt. Na de aanslag werd hij zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij stierf.

Villavicencio, die volgens recente peilingen op ongeveer 7,5 procent van de stemmen kon rekenen, voerde onder meer campagne met het plan om met particuliere investeringen in de landbouw banen te creëren. De 59-jarige oud-journalist was een van acht presidentskandidaten. Hij was een van de meest uitgesproken kandidaten over de link tussen de georganiseerde misdaad en overheidsfunctionarissen in Ecuador.

Ecuador kiest op 20 augustus een nieuwe president. De verkiezingen staan in het teken van grote werkloosheid en pessimisme over de economie. In 2022 verlieten ongeveer 1,4 miljoen Ecuadoranen hun land.

De grootste kanshebber is Luisa González. Zij wordt gesteund door voormalig president Rafael Correa en staat in de peilingen op ruim 25 procent. Ze heeft belastingvoordelen beloofd voor bedrijven die jongeren in dienst nemen en zet zich in voor werkende moeders.

Verdachte

De verdachte van de moord op Villavicencio is overleden aan de verwondingen die hij opliep tijdens het vuurgevecht dat voorafging aan zijn arrestatie. Dat meldt het kantoor van de procureur-generaal op X, voorheen Twitter.

Movimiento Construye (MC25), de centrumlinkse partij van Villavicencio, zei op X dat de doodgeschoten verdachte een van de gewapende mannen was die de aanslag op hun kandidaat hadden uitgevoerd.

Georganiseerde misdaad

Lasso zweert dat de dood van Villavicencio niet onbestraft zal blijven. „De georganiseerde misdaad is heel ver gegaan, maar al het gewicht van de wet zal op hen vallen”, aldus de president. Veiligheid is een belangrijk onderwerp bij de presidentsverkiezingen, net als werkloosheid en emigratie. In 2022 verlieten ongeveer 1,4 miljoen Ecuadoranen hun land.