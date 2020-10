’Dode’ man na 20 uur levend uit vriezer gehaald

Balasubramanya Kumar was al enige tijd ziek en aan het bed gekluisterd. Op maandag bemerkte zijn familie dat hij niet meer bewoog. De 70-jarige broer van de man bestelde daarop een vriezer, om het lichaam goed te houden voor de laatste rituele handelingen. Kumar werd in die vriezer gelegd en met een glazen deksel afgedekt.

Toen medewerkers van het verhuurbedrijf van de vriezer het apparaat een dag later kwamen ophalen, zagen zij dat de vermeende overledene bewoog en naar adem hapte, zo meldt NDTV. Op schokkende videobeelden is te zien dat de man in de vriezer letterlijk ligt te bibberen van de kou.

Of de broer echt dacht dat Balasubramanya Kumar was overleden, wordt betwijfeld. Hij wordt in ieder geval ondervraagd, omdat er op zijn minst sprake is van nalatigheid waardoor het leven van zijn broer ernstig in gevaar kwam. Kumar, die uiteindelijk zo’n 20 uur in de ijzige kist doorbracht, is in het ziekenhuis opgenomen. Volgens zijn behandelend art is zijn toestand stabiel. De broer, Saravanan Kumar, is niet gearresteerd.