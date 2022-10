Premium Het beste van De Telegraaf

Rishi Sunak: toonbeeld van discipline moet voor eenheid zorgen na Truss en Boris

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Rishi Sunak is altijd onberispelijk gekleed. Dit is een zeldzame foto waarop hij geen pak aan heeft. Ⓒ REUTERS

LONDEN - Deze zomer was Rishi Sunak al de meest populaire nieuwe partijleider onder zijn fractiegenoten. Maar de leden van de partij gaven toen nog de voorkeur aan Liz Truss. Nu haar premierschap in duigen is gevallen, lijkt niets de benoeming van Rishi Sunak tot nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk nog in de weg te kunnen staan.