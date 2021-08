Rechter zet streep door avondklok in Barcelona

Het nachtelijke uitgaansverbod blijft nog wel van kracht in negentien gemeenten in de toeristische regio in het noordoosten van Spanje. In de 148 overige plaatsen waarvoor de autoriteiten om verlenging hadden gevraagd wordt de avondklok vanaf deze donderdag afgeschaft, omdat die niet langer gerechtvaardigd is om gezondheidsredenen.

Hoogste aantal coronabesmettingen

Half juli stemde het hof nog wel in met het voorstel van de Catalaanse regioregering om een nachtelijk uitgaansverbod van 01.00 tot 06.00 uur in te voeren in Barcelona en meer dan 150 Catalaanse gemeenten, waaronder populaire badplaatsen als Salou en Sitges. De maatregel werd meerdere keren verlengd.

Catalonië had medio juli het hoogste aantal coronabesmettingen van alle Spaanse regio’s. De Delta-variant besmette vooral twintigers. Aan het nachtelijke uitgaansverbod waren andere maatregelen voorafgegaan, waaronder het beperken van bijeenkomsten tot tien personen.