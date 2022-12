Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Ik hoop zo dat Rutte het in 2023 eens met de waarheid probeert

Door Marianne Zwagerman

Het moet jaren geleden zijn dat ik die emotie voelde, maar ik geloofde Mark Rutte. Ik geloof echt dat hij meende wat zijn briljante speechschrijvers hem op lieten lezen op 19 december. Niet per se die excuses, maar wel dat hij zelf eindelijk snapt dat het slavernijverleden voor veel mensen, ook in Nederland, geen verleden is maar een pijnlijke dagelijkse herinnering. Dat je het niet weg kunt wuiven met: ach dat is zo lang geleden allemaal. Dat je de koning echt niet meer in een gouden koets kunt laten rondrijden met slaven op de zijkant.