’Gerrit Jan van D. begrijpt niet waarvoor hij wordt vervolgd’

Dat concluderen een psychiater, klinisch neuropsycholoog en logopediste die de 68-jarige man onderzochten op verzoek van de rechtbank.

Saskia Belleman doet vanaf 10.00 uur live verslag via Twitter

De deskundigen informeerden de rechtbank in Assen woensdag over hun bevindingen. De rechtbank beslist op 4 maart of Gerrit Jan van D. berecht kan worden voor de vrijheidsberoving van zijn kinderen, of dat zijn vervolging moet worden geschorst omdat hij de strekking ervan niet meer begrijpt. De man kreeg jaren geleden een ernstig herseninfarct. Die is niet behandeld. Sindsdien is hij niet meer in staat om te spreken. Hij kan hooguit ’ja’ en ’nee’ schudden. Een echt gesprek is niet mogelijk en het is niet goed vast te stellen wat hij wel en niet begrijpt.

Het advies van de deskundigen is zwaarwegend, maar de beslissing is aan de rechtbank. De rechters hebben daarom zelf ook geprobeerd om zich een indruk te vormen van Gerrit Jan van D. Ze bezochten hem twee keer op 13 en 14 januari en ’spraken’ steeds ongeveer een half uur met hem in de gevangenis op Schiphol.

’Ingewikkeld’

Volgens de voorzitter bleek praten niet echt mogelijk, maar leek Van D. soms wel te begrijpen wat hem werd gevraagd. De deskundigen zeggen dat het zeer de vraag is hoe ver dat begrip reikt. „Als ik hem vroeg om een cirkel te tekenen, maakte hij een kruis”, zei neuropsychologe Harriët Smeding. „Laat staan dat hij zoiets ingewikkeld als een rechtszaak begrijpt.”

Volgens psychiater Dorit Harari heeft Gerrit Jan van D. jarenlang geleefd in het besef dat wat hij deed door de maatschappij werd afgekeurd. Iets van dat besef is volgens haar nog steeds aanwezig, maar onduidelijk is hoe veel. Gerrit Jan van D. zou wel duidelijk hebben gemaakt dat hij vindt dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Aan de rechters maakte hij duidelijk dat hij met vijf van zijn kinderen verder wil leven als hij vrijkomt. De voorzitter: „Hij stak duidelijk vijf vingers op.”

Tekeningen

Woorden uitspreken kan hij niet. Tekeningen maken wel. Zo tekende hij de kaarten van Noord- en Zuid-Amerika en van Engeland „op een manier die ik hem niet nadoe”, aldus de voorzitter. Naast de afbeelding van Engeland schreef hij woorden zoals Dover, Koningin en Shakespeare in een boekje dat hij de rechters toonde. De deskundigen denken dat Gerrit Jan van D. die woorden heeft gekopieerd uit een boek.

„Er zijn momenten van begrip, maar het is niet duidelijk hoe ver dat gaat”, concludeerde psychiater Harari. Zij denkt dat Van D. niet in staat zal zijn om zich te verweren.

Tijdens de zitting van 18 februari mogen het Openbaar Ministerie en advocaat Robert Snorn hun standpunt toelichten. Snorn heeft al eerder gezegd dat zijn cliënt de rechtszaak niet begrijpt, zich niet kan verweren en dat daarom de vervolging moet worden gestaakt.

Tijdens die zitting volgende week zal ook advocate Corinne Jeekel het woord voeren namens de vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. Zij wil voorkomen dat hun stem helemaal niet zal worden gehoord als de rechtbank zou besluiten om de vervolging te staken.