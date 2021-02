’Het is niet zo dat Gerrit Jan van D. helemaal niets begrijpt’

Saskia Belleman doet vanaf 10.00 uur live verslag via Twitter

Van D. kreeg in 2016 een herseninfarct en raakte gehandicapt. Na zijn arrestatie rees al snel de vraag of hij gezien zijn medische toestand wel terecht kon staan. Verschillende deskundigen komen daarover aan het woord. „Het is niet zo dat hij helemaal niets begrijpt”, zei een neuropsychologe in de rechtszaal over de toestand van Van D. Een logopediste zegt dat Van D. wel reageert, maar dat niet duidelijk is wat hij begrijpt.

Volgens de neuropsychologe lijdt Van D. aan globale afasie. Hij heeft een enorme behoefte om te communiceren, maar kan zich moeilijk verbaal uitdrukken.

Hoofd van gezin

Van D. is het hoofd van het geïsoleerd levende gezin waarvan het bestaan in oktober 2019 aan het licht kwam. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem ervan dat hij zes van zijn kinderen jarenlang zo goed als gevangen heeft gehouden op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. Het gezin zou in een religieuze ban hebben geleefd.

Van D. is tijdens eerdere inleidende zittingen nog niet in de rechtszaal verschenen. Vorige maand hebben de rechters die de zaak behandelen Van D. in het penitentiair ziekenhuis bezocht om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van zijn toestand en hem vragen te stellen. Ook het OM en Van D.’s advocaat Robert Snorn waren daarbij aanwezig.

Deskundigen

Snorn heeft al eerder gepleit de strafvervolging van Van D. te staken. Hij baseerde zich daarbij op bevindingen van deskundigen van het Pieter Baan Centrum. De vier betrokken deskundigen zullen woensdag op de zitting in Assen nadere vragen daarover beantwoorden. Op 18 februari zullen het OM en Snorn hun standpunten over de verdere vervolging innemen. De rechtbank velt haar oordeel op 4 maart.

In de Ruinerwoldzaak wordt naast Van D. diens goede vriend en geloofsgenoot Josef B. vervolgd. Ook hem wordt onder meer vrijheidsberoving van de betrokken kinderen verweten. B. kwam in oktober op vrije voeten, in afwachting van zijn proces. Wanneer dat gaat plaatsvinden, is nog niet bekend.