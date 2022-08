Dringend beroep producent op gebruikers: ’Wees wijs met schaarse water’

„Er is kans op een zogenoemde superhittegolf”, aldus meteoroloog Rico Schröder van WeerOnline. „Dan moet het drie dagen op rij 35 graden worden. Hoewel je het verschil niet merkt, telt het niet als ’superhittegolf’ wanneer het kwik stokt bij 34,9 graden.” Daarbij is het ook nog een van de droogste jaren ooit gemeten, volgens het KNMI.

150 liter

Het waterverbruik gaat met zulk weer automatisch omhoog. Op een doorsnee dag verbruikt een Nederlander 120 liter water. Is het warm en droog, dan stijgt dat zo naar 150 liter.

De dagvoorraad water is niet berekend op heel grote pieken, stelt Nederlands grootste waterbedrijf Vitens op zijn website. De pieken zijn soms zo extreem ’dat de bodem van de waterreservoirs in zicht komt’. Brabant Water vergelijkt het watergebruik tijdens een hittegolf met een ’zwarte zaterdag’. De consument kan dat gaan merken, bijvoorbeeld door een kleinere straal uit de kraan.

Dat gebeurde voor het laatst in 2018, toen een al droge zomer werd vergezeld door vijf zeer warme dagen. „We hebben daar wel lessen uit getrokken”, vertelt een woordvoerder van Vitens, dat bijna 6 miljoen mensen van water voorziet. „Zo proberen we meer voorraden op te slaan. En water komt in de regel ’dagvers’ uit jouw eigen regio, maar dat kan ook uit andere bronnen komen als de nood hoog is.”

Nederlanders kunnen helpen een tekort aan water te voorkomen door er zuinig mee om te gaan. Evides, dat water levert aan Zuid-Holland en Zeeland, vraagt klanten om hun waterverbruik te spreiden over de dag, en niet alleen ’s morgens en ’s avonds als iedereen naar de kraan grijpt. „Dat komt de waterbeschikbaarheid ten goede.”

Bad niet steeds vullen

Zwembaden in de tuin zijn een van de grootste waterverbruikers. Daarom raden de waterbedrijven aan om het bad niet steeds weer opnieuw te vullen, maar het water de hele zomer schoon te houden. Immers, er gaat al snel zo’n 2000 liter water in. „Stap er alleen met schone voeten in en dek het bad af na gebruik.”

Kinderbaden kunnen volgens de bedrijven prima maar een paar centimeter water bevatten. „Daar kunnen ze ook heerlijk in spelen.”

Evides deelt nog andere tips om water te besparen: „Het water in het reservoir van je droger kun je niet drinken, maar kun je wel gebruiken voor de planten. En zet tijdens het tandenpoetsen de kraan uit. Dat scheelt zomaar 20 liter water per keer.”

Vitens zegt wel degelijk te merken dat mensen bewuster worden over hun waterverbruik. „We sturen nieuwsbrieven rond naar onze 5.8 miljoen klanten en we kunnen zien dat mensen massaal de artikelen lezen over hoe je slim met water omgaat.”