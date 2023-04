Premium Het beste van De Telegraaf

Energietoeslag niet voor elke student: ’Groep klemgezet door falend beleid’

Eerder vonden ook protesten van studenten plaats omdat ze geen energietoeslag kregen. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - De gemeente Utrecht gaat alsnog energietoeslag uitkeren aan zo’n zeshonderd studenten, maar belangenbehartiger VIDIUS studentenunie is allesbehalve tevreden over de ’geste’ van wethouder Linda Voortman. „Veel meer studenten zitten in de financiële problemen. Zij werden afgelopen najaar gewoon weggestuurd”, aldus voorzitter Yason Sinout.