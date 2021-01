Politie onderzoekt woning en bedrijf van vermiste Ichelle (29)

De politie heeft nog geen aanknopingspunten en tast tot nog toe in het duister over waar de 29-jarige vrouw kan zijn.

De politie houdt in het onderzoek rekening met diverse scenario’s, zoals een vrijwillige verdwijning. Maar ook de mogelijkheid van een misdrijf kan de politie nog niet uitsluiten. Om deze reden wordt maandag de hele dag forensisch onderzoek gedaan in de woning en het bedrijf van Ichelle door specialisten van de politie en Nederlands Forensisch Instituut. Hierbij wordt ook een politiehond ingezet.

„Er is geen enkel teken van leven van Ichelle waargenomen door familie of de politie. Op 14 december 2020 in de avonduren heeft de oma van Ichelle haar voor het laatst fysiek gezien”, meldde de politie eerder in een update.

Er is toen niets aan haar gemerkt wat zou kunnen duiden op een vrijwillige verdwijning. Een dag later, 15 december, is ze ’s middags mogelijk nog gezien door een bekende op het Ledelplein in Oostburg.

De politie roept mensen die mogelijk meer informatie hebben over de verdwijning van Ichelle zich te melden en de opsporingstiplijn van de politie bellen: 0800-6070.