Politie gespannen voor verjaardag ’gele hesjes’

De gele hesjes ontstonden op sociale media door verontwaardiging over een forse stijging van de accijnzen op benzine en diesel. Dit was tegen de achtergrond van een groeiende onvrede onder de middenklasse die zich vooral buiten de steden achtergesteld of genegeerd voelt. De eerste massale betogingen en wegblokkades waren zaterdag 17 november 2018. De beweging heeft maandenlang honderdduizenden betogers op de been gebracht en blokkades opgericht. Macron schrapte onder druk van de gele hesjes snel de belastingen die volgens hem voor een beter milieu en voor actie tegen klimaatverandering moesten zorgen.

Bij de vele blokkades zijn vooral door ongelukken tien doden en honderden gewonden gevallen. De wegblokkades en uit de hand gelopen betogingen hebben het land een vermogen gekost. De gele hesjes hebben lange tijd in opiniepeilingen op de steun van circa driekwart van de Fransen kunnen rekenen. Nu is dat percentage volgens peilers nog steeds 55 procent.