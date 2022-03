Flinke toename aantal ongelukken: ’Mensen zijn thuiswerken zat’

Van 1 januari tot en met 7 maart van 2022 vielen er nu al bij 2691 ongevallen één of meer ernstig gewonden of doden; dat waren er 628 meer dan een jaar eerder. Ook het aantal incidenten met blikschade liep enorm op van 9299 vorig jaar naar 11.931 in de periode tot nu toe in 2022.

Dat blijkt uit ongevalsdata van Smart Traffic Accident Reporting (STAR), waar onder andere politie, overheid en ANWB in samenwerken.

„Het zijn verontrustende cijfers”, zegt Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie. „Die baren mij zeker zorgen omdat de oorzaak veelal nog steeds ligt bij afleiding, te hoge snelheid en rijden onder invloed van alcohol of drugs.”

Thuiswerken zat

„We zien dat er na die nare coronatijd steeds meer verkeer op de weg komt. Mensen zijn het thuiswerken zat en gaan weer ’naar de zaak’. Daarbij lokt het mooie weer ook uit tot wandelingen, fietstochtjes of ritjes met de auto of de motor. Het wordt kortom weer drukker op straat met ook meer ongevallen tot gevolg”, meent Broer.

„Maar we blijven volharden en gaan ook gewoon door met (slimmere) handhaving om uiteindelijk het tij te keren.”

Broer doet ook een appel op de verkeersdeelnemers. „Die zouden minder agressief en egoïstisch moeten zijn in het verkeer. Elkaar de ruimte geven, elkaar weer respectvol durven aanspreken op doen of laten in het verkeer, zonder dat dit direct leidt tot fysiek of verbaal geweld, zou al heel veel helpen.”

Menselijk leed achter de getallen

Bestuurslid Hans van Maanen van de Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) ervaart de cijfers als schokkend. „Zeker omdat wij uit ervaring weten wat er voor menselijk leed schuilgaat achter de kille getallen. Wij roepen al lang dat het met de verkeers(on)veiligheid slecht gesteld is en dat er uit een heel ander vaatje getapt moet worden om de cijfers in de goede richting om te buigen.”

Volgens Van Maanen is Den Haag mede debet aan de stijgende cijfers. „Het is puur politieke onwil om zaken structureel te veranderen. Want verhoog de handhaving en de sancties op overtredingen. Nu worden die, mede door de kleine pakkans, niet als afschrikwekkend ervaren zodat er niets verandert.”

„Politici mogen voor de bühne alles roepen, maar worden niet ’afgerekend’ op het niet nakomen van hun beloften.”

De VVS ziet dat ’gedragbeïnvloedende acties’ niet werken bij degenen die zich er het meeste van aan zouden moeten trekken. Van Maanen: „De eerste actie tegen alcohol (’Glaasje op, laat je rijden’) stamt uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Geholpen heeft het niet echt, zie het aantal aanrijdingen waarbij alcohol in het spel is. Echt effectieve acties om verkeershufters in toom te houden worden niet genomen. Want waarom worden technische hulpmiddelen als bijvoorbeeld een intelligente snelheidsbegrenzer, alcohol- en rijbewijsslot en het uitlezen van Event Data Recorder (zwarte doos) bij iedere aanrijding niet ingevoerd? Beschouw wangedrag in het verkeer als een levensdelict en bestraf dat ook als zodanig. Dan kun je het tij wellicht keren...”