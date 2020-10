Belgische leerkracht op straat om spotprent naakte Mohammed

De leerkracht gebruikte de cartoons voor een les maatschappijleer, schrijft de Franstalige krant La Libre. Op een van de cartoons zou de grondlegger van de islam op handen en knieën zijn afgebeeld met een gele ster op zijn achterste en de leus ’Een ster is geboren’. Leerlingen die dat liever niet wilden zien kregen de raad even niet te kijken, aldus La Libre.

’Obsceen’

De reden voor het ontslag is niet zozeer dat de leerkracht een spotprent van Mohammed liet zien, zegt het gemeentebestuur. Dat neemt hem veel kwalijker dat de tekening „obsceen” was en geslachtsdelen toonde. En dat hij verzuimde de tekening fatsoenlijk in te bedden in een les. Er is ook een tuchtprocedure in gang gezet.

Het besluit raakt in België een open zenuw. Sinds de recente moord op een Franse geschiedenisleraar uit woede over door hem getoonde cartoons is het debat over ruimte voor spot en wederzijds respect weer opgelaaid. Lokale politici bemoeien zich volgens Belgische media al met de zaak.