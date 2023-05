Verpleegkundige Theodoor V. geeft toe: ’Ik beëindigde leven van zeker 20 patiënten omdat ze ernstig leden’

Dat maakt het Openbaar Ministerie donderdag bekend.

V. deed die uitlatingen in gesprekken bij hulpverleners, zo stelt het OM. Een van hen trok aan de bel bij het WZA, die daarop een onderzoek startte. Begin maart van dit jaar volgde aangifte bij de politie, waarna Theodoor V. op 17 april werd gearresteerd in zijn woning in Veenhuizen.

Hulpverlener verbrak geheimhouding

De verdachte verpleegkundige was al enige tijd niet meer werkzaam toen hij zijn verhaal deed. Een van de hulpverleners nam zijn verhaal dusdanig serieus, dat er zowel intern als extern juridisch advies werd ingewonnen. Daarvoor moest ook de medische geheimhoudingsplicht worden doorbroken. Niet veel later volgde de melding bij het ziekenhuis in Assen.

Donderdag besloot de raadkamer van de rechtbank in Groningen dat V. dertig dagen langer vast moeten blijven zitten. De verdachte zit niet meer in beperkingen, wat maakt dat het Openbaar Ministerie meer over de zaak kan zeggen. Het strafrechtelijk onderzoek is op dit moment in volle gang, meldt justitie.

Daarin zijn verklaringen opgenomen van de verdachte zelf, maar ook van collega’s en naasten. Eveneens wordt onderzoek gedaan in medische dossiers. Dit op basis van het dienstrooster van de verdachte in combinatie met in of rond die tijd overleden patiënten.

Onderzoek in volle gang

,,Deskundigen doen op dit moment onderzoek om te kijken of er in de medische dossiers onregelmatigheden te vinden zijn die zouden kunnen passen bij de uitlatingen van de verdachte’’, zegt een woordvoerder. De resultaten van dit onderzoek worden ongeveer eind juni verwacht.

