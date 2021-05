Mariëtte Hamer: ’Na twee maanden ontploffing aan de slag’

Vrijdag zei ze tijdens een persconferentie haast te willen maken. „Er zijn allerlei redenen om op 6 juni klaar te zijn, maar het gaat uiteindelijk om de kwaliteit en niet om de datum. We gaan met optimisme aan de slag, het is een hele spannende uitdaging.”

Hamer zegt dit als echte start van de formatie te zien. „Na alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd zien we dit als de start van de formatie, het werd ook tijd. Het is belangrijk om deze stap naar de inhoud gaan zetten. Die stap moet voorop staan.” De PvdA-politica zegt niet helemaal blanco aan haar klus te beginnen. „Want er zijn erg veel adviezen. We zullen ook in gesprek gaan met jongeren.”

Volgens de nieuwe informateur - die Tjeenk Willink opvolgt - is niet precies te zeggen wanneer haar klus klaar is. „Dit proces is niet helemaal uit te stippelen.” Hamer wil niet reageren op vragen over een samenwerking tussen verschillende partijen. „Dat is echt iets voor de volgende fase, we kijken eerst naar de inhoud.” Ze wil daar ook niet over speculeren. „Dan ga ik partijen voor de voeten lopen en dat ga ik niet doen.”

Eerder deze week vertelde Hamer al de formatie met vertrouwen tegemoet te zien, ondanks dat het in politiek Den Haag roerige tijden zijn geweest. „Wat is optimisme? Maar als je er niet aan begint met het idee dat het moet kunnen, dan moet je er niet aan beginnen”, zei ze daarover.

Hamer durfde geen concrete datum te noemen voor de afronding van haar opdracht. Eerder op de dag viel de datum van 6 juni. Dan zou ze in beeld moeten hebben welke politieke partijen met elkaar gaan proberen om een kabinet te vormen. Ze blijft erbij dat het financiële coronaherstelplan de eerste prioriteit heeft.