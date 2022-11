Duitsland verklaart oorlog aan Nederlandse plofkraak-plegers

„Plofkraken brengen mensenlevens in gevaar”, aldus minister Nancy Faeser. Door het toenemende aantal en door de zwaardere explosieven die de criminelen tegenwoordig gebruiken, wordt het steeds gevaarlijker voor gewone burgers. De Vereniging van Duitse Banken benadrukt dat voor de veiligheid van geldautomaten gezorgd moet worden omdat die „belangrijk zijn voor het verstrekken van contant geld aan de Duitse burgers.”

In de gesprekken met belanghebbenden spraken alle partijen af om meer te focussen op het voorkomen van de misdaad. Zo willen ze bijvoorbeeld risico-analyses uitvoeren, om te bepalen welke automaten ’s nachts zouden moeten sluiten. De intentie is om bijvoorbeeld met betere alarmen en videocamera’s het moeilijker te maken voor criminelen om een plofkraak te plegen. Ook zou het maximale kassaldo verlaagd kunnen worden of verfbommetjes aangebracht die zouden ontploffen bij een eventuele plofkraak.

Drastische stijging

Europol meldde afgelopen maand al dat het aantal plofkraken in heel Europa drastisch toegenomen is. Nederland en Duitsland pakken regelmatig Nederlanders op voor ontploffingen in Duitsland. Afgelopen weekend kregen twee Nederlanders nog een gevangenisstraf opgelegd voor een serie explosies. Een 36-jarige moet 7,5 jaar de cel in, zijn handlanger kreeg drie jaar en negen maanden.