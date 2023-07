Slapende vrouw (27) overleden nadat grasmaaier over haar heen rijdt

Christine Chavez, een vrouw zonder vaste verblijfplaats en moeder van een kind van 9, besloot op 8 juli te slapen in het gras van een park in de plaats Modesto. Daar was echter een man aan het werk die het hoge gras moest maaien. Nietsvermoedend reed hij met zijn grasmaaier over Chavez heen. Zij raakte verstikt in de messen van de maaier en maakte zodoende geen schijn van kans op overleving.

De bediener van de grasmaaier belde direct de politie toen hij zag wat er was gebeurd. Toen de agenten weggingen, kwam de familie van de vrouw aan op de plek des onheils. Echter lagen er nog stukjes bot en vlees en kleding van Chavez in het gras. Waarom de familie hier niet tegen beschermd werd, is onduidelijk.

Zus Esmeralda is inmiddels een geldinzamelactie begonnen om een rechtszaak te starten tegen de bestuurder van de grasmaaier. Daarvoor is al ruim 600 dollar opgehaald van de benodigde 7000 dollar.

Tragisch ongeval

Op de website waar mensen geld kunnen doneren, vertelt Esmeralda dat ze niet kan geloven dat de bestuurder niet zag dat haar zus in het gras lag. Volgens zowel de politie als de stad Modesto is er sprake van een tragisch ongeval. Opzet door de man die de maaier bediende, zou niet aan de orde zijn.