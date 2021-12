Dreigende ’Lodewijk Dijkstra’ blijkt Ouassin T.: ’We gaan op Jodenjacht’

Het onderzoek naar de bedreigingen nam veel tijd in beslag omdat T. gebruik maakte van een valse identiteit. Op social media trad hij op als Lodewijk Dijkstra met een carrière bij een supermarkt.

In de praktijk echter woonde T. in die periode thuis bij zijn moeder en had zijn studie op een laag pitje gezet. Vanaf zijn slaapkamer zou hij een stroom haatberichten de wereld in gestuurd hebben waarbij met name Nederlanders met een Joodse achtergrond het doelwit waren. Ook journalisten kregen ervan langs.

Jodenjacht

De speurtocht naar T. kwam op gang nadat een aantal mensen aangifte deed. Teksten als „we gaan op Jodenjacht” en „sterf in de gaskamer” kregen velen toegestuurd. De stroom aan haatberichten was zo groot dat ook de Haagse organisatie CIDI die strijdt tegen antisemitisme, de politie alarmeerde over het gedrag van een zekere Lodewijk Dijkstra.

In de bedreigingen werden voortdurend vergelijkingen gemaakt met de Tweede Wereldoorlog en de vervolging van de Joden. In de zitting voor de Amsterdamse rechter toonde T. zich woensdag vol schuldbesef. Hij noemde zijn gedrag „stupide” en „laf.”

De advocaat van T. maakte meteen duidelijk dat zowel T. als de familie van T. vinden dat hij straf verdient. In zijn pleidooi noemde de advocaat zijn cliënt „een toetsenbordridder” die achter zijn computer dapperder is dan in het echte leven.

Uitspraak is op 22 december.