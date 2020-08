Schaap blijkt achter ’ramkraak’ in Hoeksche Waard te zitten

Ⓒ Politie Hoeksche Waard

Hoeksche Waard - Zondagmorgen rond 11.00 uur kwam er bij de politie in Hoeksche Waard melding binnen van een ramkraak. Agenten kwamen ter plaatse en troffen gaten in het glas naast de voordeur van de woning aan. De politie voerde sporenonderzoek uit en bekeek de camerabeelden. Wat bleek? Een schaap uit de naastgelegen wei was de dader.