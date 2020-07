GGD overspoeld met testverzoeken: ’Dat vinden we geweldig’

De GGD is daarom nu aan het opschalen, zowel aan de telefoon als het realiseren van meer teststraten en het verruimen van openingstijden van de teststraten. Kloppenburg: „Regio’s doen zo snel mogelijk zoveel mogelijk. Het kan zo zijn dat mensen er dus -tijdelijk- niet doorheen komen voor het maken van een afspraak. De wachttijden lopen op aan de telefoon en voor het testen. Soms wordt ook gevraagd of iemand niet verder weg getest wil worden, want het is lang niet overal even druk.”

Sinds vorige week 140% meer telefoontjes

Ook het onderzoek van het RIVM over de lage testbereidheid heeft volgens de GGD geleid tot toename van aanvragen. „Sinds vorige week donderdag is er sprake van 140% meer telefoontjes. We hadden wel enige overcapaciteit, maar dat is niet voldoende om dit allemaal in één keer te fixen. Het kan tijdelijk dus allemaal iets langer duren. Het is geen structureel probleem.”

De GGD-woordvoerder hamert erop dat mensen met corona-achtige klachten zich hierdoor niet moeten laten afschrikken. „Blijf je laten testen. Als je langer moet wachten, blijf dan thuis totdat je de uitslag hebt.”

In regio’s snelste toename

De toename van aanvragen is in het hele land, maar in regio’s met clusters die in het nieuws zijn lijkt de vraag het hardste toe te nemen. Dat was vooral het afgelopen weekeind in Zeeland; daar werd gevraagd of mensen bereid waren zich elders te testen zodat ze sneller de uitslag kunnen krijgen.