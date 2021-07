’Kleinste koetje ter wereld’ trekt veel bekijks op boerderij in Bangladesh

Ondanks een nationale coronalockdown zijn naar verluidt al ruim 15.000 mensen naar de kleine Rani komen kijken op de boerderij in Charigram, in de buurt van de hoofdstad Dhaka, meldt BBC.

Hasan Howladar, de eigenaar van de boerderij, heeft het beestje al aangemeld voor het Guinness Book of Records. Volgens Howladar is Rani de ’kleinste koe ter wereld’. „Ik heb nog nooit zoiets gezien in mijn leven”, vertelt Rina Begum, bezoeker van de boerderij, aan BBC.

Howladar kocht Rani vorig jaar van een andere boerderij in het noordwesten van Bangladesh. De kleine Rani heeft wat moeite met lopen en is bang voor de andere koeien op de boerderij. Daarom wordt ze gescheiden gehouden van de rest.

„Ze eet niet veel. Ze eet twee keer per dag een klein beetje zemelen en wat stro”, aldus Howladar. „Ze vindt het heerlijk om buiten rond te dartelen en lijkt het leuk te vinden als we haar optillen en op de arm nemen.”

De titel van ’s werelds kleinste koe is nu nog in handen van Manikyam, een koetje in buurland India. Manikyam is 61,1 centimeter hoog, van hoef tot de schoft.

Volgens Howladar komen onderzoekers van het Guinness Book of Records binnenkort naar zijn boerderij om te kijken of Rani Manikyam van de troon zal stoten.