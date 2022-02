Verloofde van slachtoffer dodelijke haaienaanval deelt ontroerende foto van verloving

Simon was een duikinstructeur en werd aangevallen door het grote roofdier bij Little Bay, ongeveer vijftien kilometer van het centrum van Sydney. Tientallen zwemmers en vissers zagen het drama voor hun ogen gebeuren. In het water werden menselijke resten gevonden en stukken van zijn wetsuit.

Vrienden van de duikinstructeur maakten een dag na de drama bekend dat Simon op het punt om te gaan trouwen met zijn verloofde Jessie Ho, de liefde van zijn leven.

Op de foto zijn Nellist en Ho samen te zien op de dag dat Nellist haar vroeg om zijn vrouw te worden.

Bruiloft uitgesteld

Volgens Daily Mail wilde het stel al in 2020 trouwen. Maar de bruiloft werd uitgesteld vanwege de pandemie. Daily Mail Australia heeft vernomen dat hun huwelijk over een paar weken zou plaatsvinden. Familieleden die dachten over te vliegen voor het huwelijk, moeten tragisch genoeg nu tickets boeken voor zijn herdenkingsdienst.

Onder het bericht op Facebook van Ho komen veel meelevende reacties. Mensen noemen het ’hartverscheurend’. Ook spreken ze hun bewondering voor hun mooi relatie uit. „Jullie waren het liefdesverhaal dat me deed geloven in langeafstandsrelaties en elkaar op de beste manieren lieten groeien”, schrijft een van de vrienden onder het bericht.