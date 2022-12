Stroomstoring tijdens finale WK voetbal treft Gelderse gemeente

De finale van het WK voetbal in Qatar. Ⓒ AFP

ULFT/GENDRINGEN - De stroomstoring waar huishoudens in Ulft en Gendringen, twee plaatsen in de gemeente Oude IJsselstreek in Gelderland, eerder op zondagavond last van hadden, is opgelost. Dat zegt netbeheerder Liander op Twitter.