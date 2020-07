Meer dan 300 nieuwe coronabesmettingen

De grootste besmettingshaard is Rotterdam-Rijnmond. Daar zijn 94 gevallen bijgekomen, het hoogste aantal sinds half april. Amsterdam-Amstelland noteerde donderdag 72 nieuwe besmettingen. Dat is meer dan twee keer zo veel als een dag eerder.

In Midden- en West-Brabant werd het coronavirus 27 keer vastgesteld, in Utrecht 23 keer, in Hollands Midden 22 keer en in Haaglanden 21 keer.