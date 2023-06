Youtubers racen door Rome en veroorzaken ongeval: kleuter (5) overleden, moeder en zusje (3) zwaargewond

De bescheiden Smart van het gezin botste in een woonwijk met een SUV-model van Lamborghini, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. De jongen overleed nadat hij naar het ziekenhuis was overgebracht. Volgens de tot nu toe beschikbare informatie werd de luxeauto geleend om YouTube-video’s mee te maken. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek geopend tegen de twintigjarige bestuurder voor doodslag in het verkeer, aldus ANSA.

Er zijn vermoedens dat de Youtuber roekeloos en te hard reed voor een zogenaamde „challenge” die werd gefilmd. Volgens ANSA waren er geen remsporen op de weg. De politie nam de telefoons van de vijf inzittenden van de Lamborghini, waardoor ze mogelijks werden afgeleid, in beslag.

De burgemeester van Rome, Roberto Gualtieri, heeft zijn medeleven met de familie van het jonge slachtoffer betuigd. De dag na het ongeval was er veel verontwaarding over het gedrag van de Youtuber. Verschillende politici waarschuwden dat online uitdagingen altijd levensbedreigend kunnen zijn. Ze stelden strengere straffen en betere voorlichting voor.