Verloskundige en gynaecoloog berispt na overlijden voldragen baby

Door Daniëlle Molenaar

De moeder vroeg in Ommelander Ziekenhuis meermaals om keizersnede, die krijg zij pas uren later. Ⓒ Foto: Duncan Wijting

Een verloskundige en een gynaecoloog van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda hebben fouten gemaakt bij de bevalling van een kindje dat een dag na de geboorte is overleden. Dat oordeelt het medisch tuchtcollege over een klacht die is ingediend door de ouders van de baby.