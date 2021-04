Moord op Joodse vrouw niet bestraft omdat dader psychotisch was na blowen

Het Trocadéro in Parijs stroomde zondag vol met 20.000 demonstranten die het niet eens zijn met deze beslissing van de Hoge Raad.

’Roken schaadt de gezondheid van Joden’, valt er te lezen op een spandoek. Of: ’Bob Marley rookte vijftig joints per dag, maar heeft nooit iemand vermoord’. Het is duidelijk: de manifestanten op het bordes voor de Eiffeltoren zijn het er niet mee eens dat Kobili Traoré niet wordt vervolgd omdat hij ontoerekeningsvatbaar was tijdens het vermoorden van Halimi. Hij raakte volledig buiten zichzelf nadat hij veel had geblowd. Volgens de Franse wet maakt de oorzaak van een psychose niet uit: de dader hoeft zich dan niet voor de rechter te verantwoorden.

’Allahu Akbar’

De moord op de 65-jarige, in april 2017, kreeg al eerder veel aandacht. Het duurde lang voordat het Openbaar Ministerie de daad ’antisemitisch’ noemde. Terwijl de dader, die luidkeels ’Allahu Akbar’ riep, haar ’de duivel’ noemde en het speciaal op de Joodse vrouw had gemunt. Nu is er onbegrip over de kwalificatie ’jodenhaat’ in combinatie met het feit dat hij zichzelf niet in bedwang had. Waarom viel de Malinees dan niet een willekeurig iemand aan?

Paul Giberstaijn is op het Trocadéro om hij zich in de steek gelaten voelt. „Toen in 1990 grafschennis werd gepleegd op een Joods kerkhof door neonazi’s in Carpentras, kregen we steun uit het hele land. Deze moord is een voorbeeld van het ’nieuwe antisemitisme. Traoré is een radicale moslim, maar dat benoemen is taboe.”