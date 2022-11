Premium Het beste van De Telegraaf

Zaak Jumbo-topman Van Eerd breidt zich uit: link omstreden paardenfokkerij onderzocht

Door Bas van Sluis en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Begin juli 2021 was er een verdachte situatie aan de Witterweg in Assen. Omstanders zeggen dat ze schoten hebben gehoord. Ⓒ ANP/HH

Na het motorcrossteam van hoofdverdachte Theo E. is in het witwasonderzoek naar Jumbo-topman Frits van Eerd een omstreden paardenfokbedrijf in beeld bij politie en justitie. Een eigenaar is veroordeeld en anderen worden vervolgd voor witwassen.