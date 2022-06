300 jaar na dodelijke schietpartij op Paaseiland weer excuses

Het eiland werd in 1722 bezocht door 134 bemanningsleden onder leiding van de Nederlander Jacob Roggeveen. Hij noemde het eiland, dat al bewoond was, Paaseiland, omdat „het door ons op Paaschdag ontdekt en gevonden is.”

Jan Boersema, milieu- en religiewetenschapper en een van de organisatoren van de Paaseilandconferentie, vertelt dat de Paaseilanders de Nederlanders hartelijk ontvingen. De bemanning kreeg volgens de reisverslagen royaal voedsel aangeboden. Ondanks dat vriendelijke welkom ging het mis. Enkele Nederlandse soldaten raakten in paniek, omdat de bewoners „overal aanzaten.” Op bevel van een ’onderstuurman’ (tweede stuurman) begonnen ze te schieten. Er vielen tien doden.

In 2005 bezocht Hinkinus Nijenhuis, toen de Nederlandse ambassadeur in Chili, het eiland. Tijdens dat bezoek bracht hij de schietpartij ter sprake. Eenmaal terug in Santiago schreef hij een brief, waarin hij het incident beschreef en ook zijn excuses aanbood. Het is onbekend hoe de Paaseilanders toen op de brief reageerden.